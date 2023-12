30-årig fandt blandt andet børnene på sociale medier og udgav sig for at være en jævnaldrende dreng.

En 30-årig mand er blevet idømt to år og tre måneders fængsel for digitale seksuelle krænkelser af 56 børn via sociale medier.

Ifølge en pressemeddelelse fra Syd- og Sønderjyllands Politi er det hovedsageligt børn, der bor i Danmark, som er blevet udsat for krænkelserne, men enkelte bor også i udlandet.

Manden blev anholdt og varetægtsfængslet i december 2020. Anholdelsen kom på baggrund af en anmeldelse fra en 13-årige pige, der var blevet blevet krænket af den 30-årige på det sociale medie Snapchat i april samme år.

Da politiet begyndte at efterforske sagen blev der fundet materiale på mandens computer og mobiltelefon, der viste, at den 13-årige pige ikke var den eneste, der var blevet udsat for krænkelser.

Retssagen mod manden startede midt i oktober og har kørt for delvist lukkede døre, fordi flere af børnene har afgivet forklaring, og fordi det digitale bevismateriale er blevet brugt i retten.

Manden har brugt flere sociale medier, herunder Snapchat, VKontakte, Unico, F3 og OmeTV, skriver politiet. Her udgav han sig for at være en jævnaldrende dreng og opfordrede børnene til at sende intime billeder af sig selv.

I flere omgange har han fremsat trusler i forbindelse krænkelserne. Her har han blandt andet har truet med at dele intimt indhold fra de krænkede børn eller udøve vold mod dem eller deres familie.

I sommer trådte en skærpelse af straf i forbindelse med sager om digitale og seksuelle krænkelser.

Her blev straffelovens bestemmelse om andet seksuelt forhold end samleje udvidet til at omfatte seksuelle handlinger, som gerningspersonen får den forurettede til at udføre på sig selv.

Det gælder blandt andet såkaldt sextortion, hvor gerningspersonen får offeret til at udføre seksuelle handlinger på sig selv ved at true med at dele eksempelvis nøgenbilleder af forurettede.

/ritzau/