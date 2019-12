Tre unge mænd udgav sig på internettet for at være kvinder, der tilbød sex mod betaling i det nordlige Tyskland.

Men det var langt fra tilfældet.

For når de mandlige sexkunder mødte op til det, de troede var en aftale om sex mod betaling, blev de i stedet tævet og frarøvet.

Og det har nu kostet de tre mænd, der er henholdsvis 27, 20 og og 25 år gamle, mellem fire og seks et halvt års fængsel ved landsretten i Flensborg.

Det skriver JydskeVestkysten og det tyske medie Flensburger Tageblatt.

Ifølge de to medier gik det værst ud over en 30-årig mand, der først blev hugget ned med en machete og efterfølgende gennembanket med en jernstang af den 27-årige mand, der er fra Tyrkiet, og den 20-årige, som har bosniske rødder, i april måned i år.

Manden overlevede det brutale overfald, men blev hårdt kvæstet.

Få dage senere stod en 53-årig mand for skud, da han ligeledes var mødt op på adressen i troen om, at han kunne købe sex for penge. I stedet blev han tildelt et knytnæveslag af den 27-årige tyrker, som denne gang havde den 25-årige mand med, som er fra Tyskland.

Samtidig frarøvede de manden 1950 euro svarende til godt 14.500 danske kroner, en bærbar computer samt en mobiltelefon, ligesom de også truede med at slå manden ihjel.

Det lykkedes politiet at anholde de tre mænd ved, at en betjent udgav sig for at være kunde på den internetportal, som de tre mænd benyttede sig af.

Han lavede en aftale med kvinden eller rettere sagt: De tre mænd, og kort efter kunne politiet anholde de tre det sted, hvor de havde aftalt at mødes.

Den 20-årige mand blev idømt den strengeste straf af de tre på i alt seks og et halvt års fængsel, mens den 27-årige og 25-årige blev idømt henholdsvis seks og fire års fængsel.