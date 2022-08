Lyt til artiklen

En 30-årig mand har søndag erkendt at have dræbt en kvinde.

Det skriver TV 2.

»Jeg gjorde det og er stolt af det. Det var den eneste udvej,« sagde den 30-årige mand ved grundlovsforhøret, inden dørene blev lukket.

Inden dørene blev lukket, blev det dog slået fast, at manden er sigtet efter paragraf 237 om manddrab.

Den kan give mellem fem år og livstid.

Sagen tager sit iudgangspunkt lørdag.

Her var politiet massivt til stede i et sommerhusområde vi Ølsted nord for Frederikssund i det nordsjællandske.

I første omgang lød meldingen, at de var i området i forbindelse med en brand i et sommerhus.

Men siden slog politiet fast, at man eftersøgte en 30-årig mand, som var mistænkt for ildspåsættelse af sommerhuset, som den 30-årige er bruger af.

Den 30-årige blev beskrevet som 175-180 cm høj og spinkel af bygning med sort hår.

Efter en storstilet eftersøgning af den 30-årige mand, kunne Nordsjællands Politi lørdag eftermiddag melde ud, at han var blevet fundet i København.

Og siden udviklede sagen sig, da politiets efterforskning i sagen ledte dem i retning af en adresse i Frederikssund Kommune.

Her fandt man en kvinde, der var blevet dræbt.

Og det er netop det drab, den 30-årige mand, der taler dansk med accent, er sigtet for at have begået foruden brandstiftelsen.

Under selve grundlovsforhøret var det en urolig 30-årig mand, der fremtod forvirret, da sigtelsen blev læst op, skriver TV 2.

Ekstra Bladet skriver, at sigtelsen mod manden blandt andet går på, at han skal have dræbt kvinden med stik med saks og kniv i hals og brystkasse.

Endvidere mener politiet, at han også skal have slået og sparket kvinden, så hun til sidst afgik ved døden.

B.T. følger sagen.