En mand i starten af 20'erne er anholdt efter overfald i København. Politiet leder efter endnu en mand.

En 30-årig mand er svært tilskadekommen og bragt til Rigshospitalet, efter at han søndag morgen er blevet udsat for et voldeligt overfald på Københavns Hovedbanegård.

Det oplyser Henrik Stormer, der er vagtchef i Københavns Politi.

Vagtchefen fortæller, at politiet var til stede på Hovedbanen i forbindelse med et andet forhold.

- Vi finder så en mand, der ligger ukontaktbar i afgangshallen, siger vagtchefen.

Politiets foreløbige efterforskning viser, at manden er blevet slået ned af to gerningsmænd, og at der ikke var nogen interaktion mellem offeret og de formodede gerningsmænd inden hændelsen.

En af de formodede gerningsmænd er blevet anholdt, og politiet leder nu efter den anden.

De to gerningsmænd er i starten af 20'erne, oplyser vagtchefen.

Vagtchef Henrik Stormer siger, at der umiddelbart ikke er nogen relation mellem offeret og de formodede gerningsmænd, og at overfaldet virker uprovokeret.

/ritzau/