Østjyllands Politi har nu nye detaljer om drabet i Randers, der fandt sted torsdag aften.

Drabet skete på en adresse i det nordøstlige Randers, hvor en 30-årig mand blev stukket med kniv.

Han afgik kort tid efter ved døden.

Ifølge Randers Amtsavis skulle den dræbte være en 30-årig familiefar, der opdagede en indbrudstyv. I den forbindelse blev han angiveligt stukket og dræbt, skriver avisen på baggrund af en genbo og en pårørende til den dræbte.

Østjyllands Politi modtog 21.29 en anmeldelse om, at den 30-årige blev dræbt ude foran sin bopæl. Flere patruljer blev sendt til adressen, hvor den 30-årige blev fundet livløs.

En 31-årig mand blev kort tid efter anmeldelsen truffet på en nærtliggende tankstation af en patrulje, der var på vej til gerningsstedet.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Ifølge politiet udviste den nu anholdte mand mistænkelig adfærd og blev af patruljen fundet i besiddelse af genstande, der kunne kobles til gerningsstedet.

Han blev anholdt og sigtet for drabet 21.51.

»Det er stadig for tidligt for os at konkludere, hvad der præcist er foregået i tiden op til selve knivstikket, men der er ikke noget, der tyder på, at de to personer har kendt hinanden på forhånd eller haft en forudgående relation,« siger vicepolitiinspektør Flemming Nørgaard.

Drabet fandt sted området mellem Hadsundvej/Marineborgvej samt Akacievej/Platanvej i 8930 Randers NØ.

»Vi har en formodning om, at vi har fået anholdt den rigtige gerningsmand, og at han har begået drabet alene. Vedkommende er ikke fra lokalområdet, og vi ser sagen som værende dybt ulykkelig,« siger Fleming Nørgaard.

Østjyllands Politi efterlyser vidner, der måtte have set eller hørt noget i relation til episoden. Politiet beder samtidig beboere i det nærtliggende boligområde om at gennemse videoovervågning fra hus og bil, da der muligvis kan være oplysninger, som er interessante for politiets efterforskning.

Der forventes fremstilling i grundlovsforhør ved Retten i Randers senere fredag eftermiddag. Her vil anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi anmode om lukkede døre af hensyn til sagens efterforskning.