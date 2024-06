30-årig kvinde blev i april fundet med ætsningsskader på bosted. Lørdag døde hun. Politi efterforsker sagen.

Nordsjællands Politi er blevet involveret i en sag, hvor en 30-årig kvinde i slutningen af april blev fundet med ætsningsskader, på det bosted hun boede på.

Lørdag døde hun af skaderne efter at have været i kunstig koma.

Politikredsen efterforsker sagen, bekræfter den over for TV 2 Kosmopol, men har ikke yderligere kommentarer. Politiets efterforskning af sagen begyndte, inden Nanna Kirstine Dahl lørdag morgen afgik ved døden, skriver mediet.

Nanna Kirstine Dahl blev 28. april fundet smurt ind i sin egen afføring og med ætsningsskader på 12,5 procent af kroppen på det private bosted i Græsted, hvor hun boede og var under opsyn.

Det vides ikke, hvordan ætsningsskaderne er opstået.

De førte efterfølgende til, at Nanna Kirstine Dahl fik akut nyresvigt og blev lagt i kunstig koma.

HabitusHuset Ny Mårumvej, hvor Nanna Kirstine Dahl boede, ønsker ikke at kommentere sagen over for TV 2 Kosmopol, der kan beskrive forløbet på baggrund af aktindsigter i blandt andet Nanna Kirstine Dahls sundhedsjournaler.

