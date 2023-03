Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En 30-årig mand er blevet anholdt efter en voldsom episode hos en bager onsdag morgen.

Det oplyser Københavns Politi.

»Der var en kontrovers, hvor gerningsmanden truede den forurettede med en kniv. Så greb den forurettede ud efter kniven, hvor han så fik skåret sig,« oplyser Københavns Politi til B.T.

Manden, der skar sig, blev lettere såret.

Ifølge B.T.s mand på stedet blev den forurettede kørt væk fra stedet af en ambulance med politieskorte.

Københavns Politi kan ikke oplyse, hvad der er gået forud for episoden, ligesom de ikke kan fortælle, hvilken relation gerningsmanden havde til den forurettede.

Episoden foregik i bagerkæden 'Bagerdygtigt' i Valby. B.T. har forsøgt at få en kommentar fra stedet, men de har ikke ønsket at udtale sig om sagen.

De oplyser dog, at forretningen holder lukket resten af dagen – og håber på, at kunne åbne for forretningen igen i morgen tidligt.

Opdateres …