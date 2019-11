Op mod 30 til 40 personer blev natten til lørdag indblandet i et masseslagsmål foran et diskotek i Frederikssund.

Tre af personerne - alle unge mænd - måtte efterfølgende køres på skadestuen. De er endnu indlagt.

Det fortæller vagtchef Daniel Cunneely fra Nordsjællands Politi til TV 2 Lorry.

»Ingen af dem er i livsfare, men de fortsat indlagt her lørdag eftermiddag. Jeg kender ikke til deres skader. Men anmeldelserne gik på, at der blev slået med flasker og muligvis også blev brugt knive,« fortæller han.

De tre mænd er henholdsvis 24, 25 og 28 år.

Politiet modtog de første anmeldelser om masseslagsmålet klokken 01:37.

»Slagsmålet begynder inde på diskotek Febb, der tidligere hed Push, i Havnegade i Frederikssund. Dørmændene får verfet de stridende personer ud af diskoteket, men slagsmålet fortsætter foran stedet, og der bliver formentligt anvendt flasker,« har vagtchef Christian Kobbernagel tidligere fortalt til Ritzau.

Politiet ved endnu ikke, hvad der førte til masseslagsmålet, men vagtchefen afviser over for TV 2 Lorry, at det skulle være banderelateret.