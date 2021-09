Fyns Politi har nu afsluttet efterforskningen af en ulykke, som fandt sted på en legeplads på en daginstitution i Nyborg Kommune. I forbindelse med ulykken mistede en 3-årig dreng livet.

Og efterforskningen har vist, at der var tale om en meget tragisk, hændelig ulykke.

Der er derfor ingen, som kan eller skal drages til ansvar for ulykken. Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Ulykken fandt sted onsdag den 15. september i daginstitutionen Myretuen, som ligger i Ullerslev i Nyborg Kommune.

Politiet modtog anmeldelsen om ulykken klokken 13:39, og den 3-årige dreng blev kort herefter fragtet til Odense Universitetshospital for at blive behandlet.

Men til trods for førstehjælp på stedet og efterfølgende behandling på sygehuset, så stod den 3-årige drengs liv ikke til at redde, og han afgik ved døden. Det oplyste Fyns Politi torsdag dagen efter ulykken. I samme forbindelse oplyste politiet, at man igangsatte en efterforskning af ulykken.

Drengens pårørende er nu blevet underrettet om afslutningen af den efterforskning, og Fyns Politi oplyser, at de ikke har yderligere oplysninger eller kommentarer om sagen.

Artiklen opdateres …