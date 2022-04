En tysktalende treårige dreng forsvandt tirsdag eftermiddag.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter, der i samme ombæring efterlyste ham.

Den lille dreng, der hedder Simon var gået fra Bilbergsvej i Bjerregrav i Hvide Sande.

»Angiveligt synes knægten, at han skulle til stranden, mens hans forældre ikke ville og derfra var han lige pludselig væk,« lyder det fra vagtchef Ole Vanghøj.

Kort efter blev der slået alarm og man satte blandt andet hundepatruljer ind, for at hjælpe med at finde ham.

Simon var nemlig gået afsted uden overtøj.

Men da der var gået et stykke tid gik det op for den treårige, at han ikke kunne finde vej.

»Han rettede selv henvendelse til nogle tysker i området, om at han var blevet væk og derfra gik det hurtigt,« siger vagtchefen yderligere.

Han blev fundet i god behold.