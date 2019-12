29 ansatte fra Ingeniørregimentet på Skive Kaserne er blevet sigtet for at købe kokain.

Det sker i forlængelse af anholdelsen af flere medlemmer af den såkaldte 'Porsche-bande' i Skive.

Det oplyser Forsvaret til TV Midtvest. Flere af de sigtede erkender sig skyldige i sigtelsen. Dermed kan deres sager afgøres med bøder.

Der er også enkelte - det fremgår ikke hvor mange - der nægter sig skyldige. Deres sag skal for retten.

»Jeg synes, at er der ærgerligt, at folk, som man viser den tillid at være på en kaserne, samtidig har et kokainforbrug,« siger efterforskningsleder Christian Toftemark til lokalmediet.

I november kom det frem, at sammenlagt 275 borgere i Skive var sigtet for køb af kokain på baggrund af de aflytninger, politiet havde foretaget i sagen. Det tal er nu nede på 260.

Det er over en procent af byens indbyggertal, som er godt 20.000.

Den såkaldte 'Porsche-bande' bestod af syv medlemmer, som blev varetægtsfængslet for omfatten salg af kokain.