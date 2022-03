Tirsdag morgen kort efter klokken syv blev en 29-årig mand i sin bil påkørt bagfra af en anden bil.

Det skete på Åsumvej, der ligger i udkanten af Odense tæt på Vollsmose, i forbindelse med en sammenfletning.

Men ikke nok med, at den 29-årige mand skulle opleve at blive påkørt bagfra, så var han også vidne til, at personen i den anden bil forsøgte at køre fra stedet igen uden at give sig til kende.

Og det ville den 29-årige altså ikke finde sig i.

Det fortæller Preben Skytte, der er politikommissær ved Fyns Politi, til B.T.

»Den 29-årige ringer straks til politiet og beslutter sig altså også for at sætte efter den anden bil, mens han har politiet i røret,« siger Preben Skytte.

Den 29-årige fortsætter sin jagt, efter hvad der senere skulle vise sig at være en 22-årig mand. Og ved Tietgenbyen godt tre kilometer fra uheldet lykkes det så politiet at finde den 22-årige.

»Da vi finder bilen, sidder føreren stadig i den. Og det viser sig, at han er spirituspåvirket, så han får en del sigtelser med sig derfra,« afslutter politikommissæren.