Syd- og Sønderjyllands Politi har fredag eftermiddag udsendt en efterlysning.

Man leder efter 29-årige Enmanuel Rosales fra Aabenraa.

Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse.

Den 29-årige mand er meldt savnet, siden han forlod sin bopæl torsdag den 5. oktober om aftenen.

»Politiet efterforsker bredt for at finde den savnede, men vi har ikke nogen konkret mistanke om, at han har været offer for nogen forbrydelse,« skriver politikredsen.

Manden beskrives som værende 180 centimeter høj og muskuløs og veltrænet.

Han har sort krøllet hår også er han tatoveret på venstre side af kroppen. Motivet er en ørn på underarmen og et bibelvers på brystkassen.

Enmanuel Rosales var iført sorte casual bukser med lommer på siden af lårene, en sort hættetrøje, en grå/sort Michael Kors-dunjakke og hvide sko

Desuden menes det, at han medbragte en blå Adidas-rygsæk, da han forsvandt.

Politiet beder borgere, der genkender den savnede, eller som måtte have viden om, hvor han befinder sig, om at kontakte Politiets Servicecenter på telefon 1-1-4.

B.T. følger sagen.