»Jeg er nødt til at håbe. Jeg elsker ham, og jeg ønsker ham kun tryg og lykkelig. 'Happy and healthy,' plejer jeg at sige til ham. Det er det, jeg ønsker. Det er mit højeste ønske.«

»Lige nu tror jeg ikke, at han er nogen af delene. Så det er mit værste mareridt. Men jeg har jo lovet ham i medgang og modgang. Og det står jeg ved.«

5. oktober ved 18-tiden forlader 29-årige Enmanuel Contreras Rosales sin families hjem i Aabenraa, og siden har ingen set ham.

Heller ikke hans hustru, Christina Contreras-Olesen, der står tilbage med deres halvandet år gamle datter på armen. Fortvivlet. Med ikke modløs.

Hver dag leder hun efter sin mand, og hun får hjælp udefra.

»På det ene ben hopper, danser og leger jeg med vores datter. På det andet leder jeg efter min mand og sætter gang i eftersøgninger.«

»Jeg er i kontakt med både organisationer og hjælpsomme mennesker, der kommer med forslag. 'Hvad kan vi gøre?', 'kan vi gøre dét? eller kan vi gøre dét?' Og så har jeg jo tegninger og handlingsplaner liggende, det hele tegnet op med ruter i skovområder, hvor vi har været, og hvor vi endnu ikke har afsøgt.«

Den aften, hvor Enmanuel Contreras Rosales forsvinder, tænker hans hustru ikke videre over det i første omgang. Det er ikke unormalt, at han går ud for at ryge en cigaret eller går en lang tur.

Politiet efterlyser den 29-årige mand, der blev meldt savnet den 5. oktober. Foto: Syd- og Sønderjyllands Politi Vis mere Politiet efterlyser den 29-årige mand, der blev meldt savnet den 5. oktober. Foto: Syd- og Sønderjyllands Politi

Men det er unormalt, at han ikke er hjemme ved 21-tiden, hvor de plejer at spise aftensmad. Derfor kontakter hun politiet.

Et par timer, efter urets visere har passeret midnat, er der endnu ikke sket noget. Ægtemanden med den latinamerikanske baggrund er fortsat væk, hans telefon er slukket, og nu bliver hustruen for alvor nervøs.

»Jeg ringer igen til politiet og siger, at den er helt gal. Jeg er bange for, der er sket ham noget. Det er så underligt.«

I første omgang er politiets afventende, holder efterlysningen og eftersøgningen internt. Men godt en uge efter Enmanuel Contreras Rosales forsvinden efterlyser Syd- og Sønderjyllands Politi den 29-årige mand fra Aabenraa offentligt.

I den forbindelse forklarer politiet, at man efterforsker hans forsvinden bredt, og at der ikke er noget, der tyder på, at han skal have været udsat for en forbrydelser.

Christina Contreras-Olesen fastslår da også, at hendes mand ikke umiddelbart har nogen fjender. Tværtimod er han et kærligt menneske.

»Han er varm, glad og hjertelig. Typen, der stopper op, hvis han ser en cykellygte, der er tændt på en parkeret cykel. Så tænker han, at han hellere må slukke den, fordi det er synd, hvis den løber tør for strøm.«

»Når man møder ham, kan man ikke lade være med at holde af ham.«

Enmanuel Contreras Rosales kærlighed får datteren også at mærke. Hun er hans et og alt, siger hustruen, der af samme årsag ikke kan forstå, at han frivilligt skal være forsvundet. Han har umiddelbart ingen grund til det, siger hun. Ingen historik med psykisk sygdom.

Hun spekulerer i, om han kan være holdt fanget, om han er faret vild i en skov eller kommet til skade. Men sagen er, at det bare er spekulationer.

Spørgsmål uden svar.

Og efter 27 dage tærer det på hende.

»Jeg prøver at være stærk i en situation, hvor jeg ikke ved, hvad der er op og ned.«

»Jeg har aldrig haft det så forfærdeligt, som jeg har det nu. Men jeg er nødt til at være stærk for vores lille datter, for hun skal ikke mærke noget.«

Lige nu er hustruen glad for al den hjælp, hun kan få.

»Hver eneste dag gør jeg, hvad jeg kan. Men jeg er også mor, så jeg er nødt til at bede om hjælp de steder, hvor mine øjne ikke kan se, hvor jeg ikke kan være, fordi jeg har en datter, jeg skal passe på og være en god mor for.«

Da Enmanuel Rosales forsvinder, er han iført casual sorte bukser med lommer på siden af lårene, en sort hættetrøje, en gråsort Michael Kors-dunjakke og hvide sko.

Med sig havde han en blå Adidas-rygsæk.

Han beskrives som 180 centimeter høj, muskuløs og med sort, krøllet hår. På venstre side af kroppen har han en ørn tatoveret på underarmen og et bibelvers på brystkassen.

Har man set Enmanuel Contreras Rosales eller viden om, hvor han befinder sig, bedes man kontakte politiet på 1-1-4.

