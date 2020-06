Ikke alle, der har søgt statens covid-19-hjælpepakker, har rent mel i posen.

Det er en 29-årig virksomhedsejer, som onsdag er blevet sigtet for socialt bedrageri, et strålende eksempel på.

Virksomhedsejeren har nemlig indsendt en ansøgning om lønkompensation til fem ansatte.

Der er bare ét problem: De fem ansatte eksisterer ikke.

Derfor er virksomheden ikke berettiget til den lønkompensationsordning, som er en del af covid-19-hjælpepakken.

Lønkompensationen er nemlig en håndsrækning til virksomheder, som er hårdt ramt på økonomien som følge af coronakrisen. En håndsrækning som medfører, at de kan få betalt en del af lønnen til ansatte, som eller stod til at miste deres job som følge af krisen.

Har man ingen ansatte, kan man derfor - naturligvis - ikke få lønkompensation. Det afholdte dog ikke den 29-årige virksomhedsejer fra at sende en ansøgning til Erhvervsstyrelsen alligevel.

427.500 kroner søgte han om at få udbetalt.

Erhvervsstyrelsen opdagede dog, at der ikke var nogen egentlige ansættelsesforhold i virksomheden og udbetalte derfor aldrig pengene.

I stedet underrettede de politiet om sagen, hvilket førte til, at den 29-årige virksomhedsejer onsdag morgen blev anholdt og sigtet for socialt bedrageri.

Flere har forsøgt at svindle

Ovenstående er ikke den eneste, der har forsøgt at svindle med covid-hjælpepakker. Faktisk har politiet fundet flere personer, som mistænkes at have snydt.

Blandt andet en 45-årig direktør og en 53-årig leder i et selskab i byggebranchen, som er blevet sigtet for svig af særlig grov karakter med offentlige midler for cirka 1,7 millioner kroner.

Tidligere i juni blev en 32-årig direktør fra Greve varetægtsfængslet i fire uger.

Han skal have søgt staten om knap 220.000 kroner i lønkompensation for medarbejdere, som han ikke havde. Han nægter dog bedrageri.