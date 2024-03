Der er en begrundet mistanke mod 29-årig mand i sag seks år gammelt drab i Rødovre, vurderer dommer.

En 29-årig mand, der lørdag blev anholdt i Københavns Lufthavn i en sag om et drab begået i Rødovre i 2018, er blevet varetægtsfængslet frem til 5. marts.

Der er en begrundet mistanke mod manden, vurderede dommeren, som afsagde kendelsen efter et grundlovsforhør, der varede lidt over en time.

Manden er sigtet for drab i forbindelse med et slagsmål ved et autoværksted 5. marts 2018. Her blev fire mænd overfaldet. En af dem - en 33-årig mand - blev stukket i hovedet, med hvad der menes at have været en skruetrækker, så han fik en syv centimeter dyb stiklæsion i kraniet. Han døde to dage senere.

Den 29-årige, der er tyrkisk statsborger, nægter sig skyldig og ville ikke udtale sig om sagen i søndagens grundlovsforhør. Han flygtede efter slagsmålet ud af Danmark, men er frivilligt vendt tilbage efter aftale med politiet.

Fire andre mænd blev i maj 2019 blevet dømt for grov vold i sagen.

Både dommere og nævninger var dengang på baggrund af forklaringer i retten og beviser i sagen - herunder overvågningsbilleder af slagsmålet - enige om, at det var den 29-årige mand, der lørdag blev anholdt, som stak den 33-årige, som efterfølgende døde.

Men dengang blev den 29-årige altså ikke dømt, fordi han var flygtet til Tyrkiet.

Siden har politiet egentlig bare ventet på, at den 29-årige vendte tilbage til Danmark.

- Sagen er sådan set færdigefterforsket, så det er også forventningen, at der ret hurtigt kan blive rejst tiltale, så sagen kan komme for retten, lød det fra anklager Cecilie Swartz Bek i grundlovsforhøret.

Slagsmålet ved autoværkstedet menes at have bundet i en strid mellem to af de tidligere dømte, der havde et autoværksted, og ejeren af naboværkstedet, som var blandt de overfaldne. De havde haft en konflikt om brugen af nogle parkeringspladser samt nogle toiletter i en kælder, og 5. marts 2018 eskalerede det altså.

I forbindelse med dommen mod de fire mænd i maj 2019 mente retten, at der var tale om "et helt umotiveret groft overfald af tæskeholdslignende karakter".

Tre af de dømte havde erkendt at have udøvet vold i et vist omfang. En 21-årig, der blev idømt en straf på et år og ni måneder, havde nægtet at være til stede ved overfaldet. Her var videomateriale et afgørende bevis i sagen.

En 19-årig mand fik sagens mildeste straf med fængsel i et år.

Den dengang 30-årige værkstedsejer, der er tyrkisk statsborger, blev straffet med fængsel i et år og tre måneder. Han blev samtidig udvist af landet med indrejseforbud i 12 år.

