Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En 29-årig mand fra Irland var på ferie i Danmark og havde kontakt med sin familie hver dag – lige indtil 13 juli, hvor han steg på toget mod København og 'forsvandt.'

Her knap tre uger efter er han nu fundet i god behold i Tyskland, og derfor aflyser Nordjyllands Politi efterlysningen, som de skriver i en pressemeddelelse.

Politiet har siden sidste uge været på sagen, og man har i forbindelse med efterforskningen både søgt i Danmark og i udlandet.

Det er de tyske myndigheder, der har underrettet dansk politi om, at man har været i kontakt med den 29-årige mand og konstateret, at han er i live.

Sådan siger politikommissær Simon Hjorth Jacobsen fra Nordjyllands Politi i pressemeddelelsen og fortsætter:

»Da den 29-årige mand er truffet i live i Tyskland, hvor han har taget ophold af egen fri vilje, har vi intet grundlag for at mistænke, at der er sket en forbrydelse i forbindelse med hans afrejse ud af landet. Derfor aflyser vi vores efterlysning af ham.«

Mandens pårørende er underrettet.