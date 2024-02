For godt to måneder siden mistede en lille pige livet i en højresvingsulykke på Amager. Ved krydset Holmbladsgade og Hessensgade blev hun ramt af en varevogn, der hurtigt forsvandt fra stedet.

Bag rattet sad en 29-årig mand, og han er nu blevet tiltalt for uagtsomt manddrab.

Ifølge anklagemyndigheden er der tale om en sag med særligt skærpende omstændigheder. Altså en særligt alvorlig sag.

Således er den 29-årige tiltalt for at have kørt bil, mens han var påvirket af THC, som er det aktive stof i cannabis. Han er også tiltalt for at være flygtet fra ulykkesstedet og for at have overtrådt færdselsloven ved blandt andet ikke at holde tilbage for gående.

Ulykken fandt sted 5. december omkring klokken 17.15.

Et vidne overværede den.

Så den treårige pige i en lyserød flyverdragt komme gående med sin far. Hørte det bump, der lød, da den hvide varevogn ramte. Så faren stå over sin lille datter, der nu lå på jorden efter at være blevet slynget ind i et tre.

Hurtigt ankom både politi og ambulancer til stedet, og den treårige pige blev hastet mod Rigshospitalet. Men der var intet at gøre.

Hendes liv stod ikke til at redde, og klokken 18.03 blev hun erklæret død.

Dagen efter dødsulykken blev den 29-årige mand fremstillet i grundlovsforhør i Københavns Byret, hvor han gjorde det klart, at han nægter sig skyldig.

Han var ikke klar over, hvad der var sket, forklarede han.

»Jeg bemærkede ingenting. Jeg ville fandeme ikke være kørt videre, hvis jeg havde ramt en lille pige.«

»Jeg har ligget hele natten og tænkt over, hvor fanden hun har været henne. Jeg kan ikke placere hende på min kørebane,« fortalte han.

Dommeren valgte efterfølgende at varetægtsfængsle den 29-årige. Og det har han været lige siden.

Står det til anklagemyndigheden, skal han blive bag tremmer i mange år endnu.

»Tiltalepunkterne dækker over et kort og alvorligt hændelsesforløb. Jeg har vurderet, at der foreligger særligt skærpende omstændigheder i forbindelse med trafikdrabet, som dermed omfattes af strafskærpelserne fra 2021 vedrørende vanvidskørsel.«

»Derfor er der grundlag for at rejse tiltale ved nævningeting – hvilket er sædvanlig fremgangsmåde i sager, hvor anklagemyndighedens strafpåstand overstiger fire års fængsel,« siger sagens anklager Emilie Jønsson i en pressemeddelelse.

Heri lyder det også, at det endnu er uvist, hvornår sagen skal køre ved Københavns Byret.

