En 29-årig mand er sigtet for at have voldtaget en 26-årig kvinde i Botanisk Have i Aarhus natten til mandag. Tirsdag bliver han fremstillet i retten.

»Vi fik en anmeldelse fra en 26-årig kvinde klokken 13.10 mandag. Hun forklarede, at hun var blevet voldtaget af en mand, som hun havde mødt samme dag kort forinden,« siger Jeanette Løv Rasmussen, pressemedarbejder i Østjyllands Politi, til B.T. og fortsætter:



»De var faldet i snak og fulgtes sammen gennem Botanisk Have, hvor han forgreb sig på hende.«

Oversigt over Botanisk Have i Aarhus. Foto: Google Maps Vis mere Oversigt over Botanisk Have i Aarhus. Foto: Google Maps

Politiet oplyser, at den 29-årige mand har somalisk statsborgerskab og skal give sin version af sagen ved et grundlovsforhør ved Retten i Aarhus.

»Han blev anholdt i går klokken 16.55 på en adresse i Aarhus og sigtet for at begå voldtægt,« siger Jeanette Løv Rasmussen.