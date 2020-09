I byretten blev 29-årig idømt forvaring for voldtægt og mishandling. Landsret ændrer det til otte års fængsel.

Den 29-årige Martin Lønborg Nielsen, der har mishandlet to tidligere kærester, slipper for at blive idømt forvaring.

For fredag har Vestre Landsret ændret Retten i Viborgs dom, så manden i stedet for forvaring idømmes otte års fængsel.

Det fremgår af dommen, som er offentliggjort på landsrettens hjemmeside.

Den 29-årige var kæreste med den ene kvinde fra 2015 til januar 2016. Den anden kvinde boede han sammen med fra juni/juli 2017 til marts 2019.

Tiltalen gik på voldtægt, mishandling og frihedsberøvelse af de to kvinder. Ligesom i byretten er Martin Lønborg Nielsen "i det væsentlige" fundet skyldig i tiltalen.

Forvaring er en indespærring på ubestemt tid af personer, som retten anser for at være særligt farlige. Forvaring idømmes, når retten anser det for nødvendigt for at beskytte samfundet mod den farlige person.

Men landsretten fandt ikke, at der var grundlag for at idømme forvaring. Det skyldes blandt andet, at Martin Lønborg Nielsen ikke er straffet tidligere, og at hans forbrydelser ikke rettede sig mod tilfældige ofre.

/ritzau/