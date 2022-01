En 29-årig mand endte med at skabe en del utryghed i Hasle i Aarhus V mandag.

Manden havde tidligt om morgenen omkring klokken syv truet med en kniv på Circle K på Rytoften i Aarhus V.

Da Østjyllands Politi ankom til stedet, var manden der dog ikke længere, men hans signalement blev givet til betjentene, der kørte ud i området.

Kort efter kom der dog en ny anmeldelse. Denne gang var samme mand set på Viborgvej, hvor han havde punkteret dæk på flere parkerede biler.

Den 29-årige mand havde desuden sparket ud efter en 29-årig kvinde, der kom cyklende på Haslevej, så hun var tæt på at vælte af sin cykel.

Klokken 7.45 blev manden dog anholdt i krydset ved Silkeborgvej/ Haslevej, hvor han blev fundet i besiddelse af en kniv.

Politiet fandt senere frem til fire biler, der holdt parkeret, som hver havde fået punkteret to dæk.

Den 29-årige mand er foreløbigt sigtet for vold, ved at have sparket ud efter cyklisten, for overtrædelse af knivloven og for fire gange hærværk mod parkerede biler.