Tyrkisk statsborger blev lørdag anholdt i Københavns Lufthavn. Han er sigtet for drab begået i Rødovre i 2018.

En 29-årig mand, der er tyrkisk statsborger, nægter sig i et grundlovsforhør i Retten i Glostrup skyldig i det drab, anklagemyndigheden ved Københavns Vestegns Politi har sigtet ham for.

Manden blev anholdt lørdag i Københavns Lufthavn. Han havde meddelt politiet, at han ville vende tilbage til Danmark.

Den 29-årige er sigtet for drab begået i forbindelse med et større overfald ved et autoværksted på Korsdalsvej i Rødovre i marts 2018.

Her blev fire personer overfaldet. En af dem var en 33-årig britisk statsborger, der blev stukket i hovedet med en skruetrækker, hvilket forårsagede, at han døde.

Den 29-årige vil ikke udtale sig i søndagens grundlovsforhør.

Fire andre mænd blev i maj 2019 blevet dømt for grov vold i sagen.

Slagsmålet ved autoværkstedet bundede formentlig i en strid mellem to af de dømte, der havde et autoværksted, og ejeren af naboværkstedet, som var blandt de overfaldne.

I forbindelse med dommen mod de fire mænd mente retten, at der var tale om "et helt umotiveret groft overfald af tæskeholdslignende karakter", hvilket der blev lagt vægt på i strafudmålingen.

Tre af de dømte havde erkendt at have udøvet vold i et vist omfang. En 21-årig, der blev idømt en straf på et år og ni måneder, havde nægtet at være til stede ved overfaldet. Her var videomateriale et afgørende bevis i sagen.

En 19-årig mand fik sagens mildeste straf med fængsel i et år.

Den dengang 30-årige værkstedsejer, der er tyrkisk statsborger, blev straffet med fængsel i et år og tre måneder. Han blev samtidig udvist af landet med indrejseforbud i 12 år.

Både dommere og nævninger var dengang på baggrund af forklaringer i retten og beviser i sagen enige om, at det var den 29-årige mand, der lørdag blev anholdt, som stak den 33-årige til døde. Men dengang blev den 29-årige altså ikke dømt, fordi han efter overfaldet var flygtet ud af Danmark.

/ritzau/