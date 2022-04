En 29-årig mand iført sort t-shirt og cowboybukser tog fredag formiddag plads på anklagebænken i Retten i Aarhus.

Han sigtes for besiddelse af børneporno og for at have blufærdighedskrænket to piger på ti og ni år.

Det er sket den 19. februar i år på hans adresse i Aarhus, hvor han skal have besiddet to videoer, samtidig med at han skal have sendt en ornani-video af sig selv til de to piger.

Sådan lød det fredag formiddag, da anklagemyndigheden kort efter klokken 11.15 læste sigtelserne mod den 29-årige mand op i retten.

Den 29-årige mand forholdt sig roligt og svarede stille på de spørgsmål, der blev stillet.

Udover blufærdighedskrænkelse og besiddelse af børneporno er han også sigtet for at have overtrådt et forbud mod at kontakte børn under 18 år.

Hvorfor han har det forbud, vides endnu ikke, da dørene, kort efter sigtelserne var læst op, blev lukket for offentligheden. B.T. måtte derfor forlade retslokalet.

Det skete af hensyn til sagens karakter og den videre efterforskning.

Den 29-årige mand nægter, at han skal have besiddet børneporno og at have sendt en ornanivideo til de to piger. Han erkender dog, at han har overtrådt sit forbud mod at kontakte børn under 18 år.

B.T. følger sagen.