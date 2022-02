I Slagelse har en kvinde forsøgt at afpresse sin ekskæreste ved at videredele seksuelt indhold uden samtykke.

Derfor er hun i den forbindelse blevet sigtet for flere forhold. Det oplyser Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi i deres døgnrapport.

»En 29-årig kvinde er blevet sigtet for ulovlig tvang, blufærdighedskrænkelse og for uberettiget at videregive billeder og videoer,« skriver politiet.

Indholdet kommer fra en ekskærestes sociale medier, som er blevet hacket. Billederne skulle være af seksuel karakter.

Hvorvidt det er kvinden selv, der har hacket profilerne, bliver ikke oplyst, men indholdet fra disse sociale medier er i hvert fald havnet hos de forkerte, da den 29-årige har sendt billeder og videoer videre til pårørende og bekendte.

Ekskæresten er en 30-årig mand, som kommer fra Slagelseområdet.

Han anmeldte den 29-årige kvinde til politiet i august 2021 for afpresning.

I efterforskningen er politiet kommet frem til de øvrige forhold, som kvinden er blevet sigtet for.

Anklagemyndigheden vil herfra tage stilling til, om der skal rejses tiltale i sagen.