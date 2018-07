Ifølge politiet begik en 29-årig mand en voldtægt natten til mandag i Botanisk Have i Aarhus.

Aarhus. En 29-årig mand fremstilles i grundlovsforhør for Retten i Aarhus. Manden er sigtet for at have voldtaget en 26-årig kvinde natten til mandag.

Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

Ifølge TV2 Østjylland mødtes kvinden og den formodede gerningsmand, kort før voldtægten skete.

De faldt i snak og fulgtes gennem Botanisk Have i Aarhus, hvor voldtægten skal have fundet sted. Voldtægten skete angiveligt omkring klokken tre om natten.

Kort efter anmeldte kvinden voldtægten til politiet.

- Mandag klokken 16.55 anholder vi så den sigtede på en adresse i Aarhus, siger Jeanette Løv Rasmussen, kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi, til TV 2 Østjylland.

Anklagemyndigheden vil kræve manden varetægtsfængslet.

/ritzau/