En 29-årig mand er blevet skudt og dræbt i Mullerup ved Gørlev. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Tre mænd trængte klokken 9 søndag morgen ind i huset på Mullerupvej og skød den 29-årige mand, der døde på stedet. Gerningsmændene kørte efterfølgende fra stedet i en lille, grå bil i retning mod Gørlev.

»Vi har ikke ret meget lige nu, men vi håber på, at nogle borgere, der bor i området, kan gøre os klogere. Det er et meget lille samfund, så der burde være en chance for, at nogen har lagt mærke til noget, såsom en bil, man ikke kender, eller noget andet, der har været anderledes her til morgen,« siger Carsten Andersen fra Midt- og Vestsjællands Politi til B.T.

Politiet arbejder i øjeblikket med flere teorier, og de er meget interesserede i at høre fra personer, der har set noget i nærområdet før, under eller efter hændelsen, eller har kendskab til enten sagen eller optakten til drabet.

»Hellere ringe en gang for meget end en gang for lidt,« siger Carsten Andersen.

Politiet er til stede på adressen.

Politiets teknikere er i gang på adressen i Mullerup, hvor de efterforsker en 'alvorlig hændelse', oplyser politiet. Foto: Michael Nordborg