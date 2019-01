En mand er lørdag omkommet, da han blev ramt af en betonklods ved et stadionbyggeri i Helsingør.

En 29-årig mand er omkommet i en ulykke ved et stadionbyggeri i Helsingør.

Det oplyser Nordsjællands Politi.

Manden blev lørdag eftermiddag ramt af en betonklods på byggepladsen, da han var i gang med opsætte tribuner på det kommende stadion.

- I den forbindelse løfter man et betonelement, som så falder ned over ham, fortæller vagtchefen ved Nordsjællands Politi.

Politiet modtog anmeldelsen om ulykken klokken 17.14.

Politiet er sammen med Arbejdstilsynet lørdag aften i gang med at undersøge ulykkesstedet på byggepladsen, som ligger ved Helsingør Hallen.

Den afdødes pårørende er underrettet.

Helsingør Kommune har vedtaget, at et nyt stadion skal opføres og - når det er færdigbygget - være base for fodboldklubben FC Helsingør.

Byggeriet blev påbegyndt i sommeren 2018 og ventes at være afsluttet i løbet af foråret eller sommeren 2019.

/ritzau/