237 gange har han bedraget andre mennesker for et samlet beløb på 700.000 kroner.

Københavns Politi har mandag anholdt og sigtet en 29-årig mand i en sag om kynisk og omfattende bedrageri.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

Manden udgav sig for at være ansat ved et rekrutteringsfirma, og på den måde lykkedes det ham at franarre adskillige mennesker deres personlige oplysninger.

Dem brugte han til at købe ting i forskellige onlinekøb på nettet.

Politiet har efterforsket sagen gennem længere tid, og mandag slog de til på en adresse på Amager i København.

Den anholdte er også blevet sigtet i en række forhold, hvor han på DBA foregav at sælge trådløse høretelefoner og spillekonsoller.

Her narrede han køberne til at overføre penge uden at sende varerne.

Han er også mistænkt for i flere tilfælde via DBA selv at have købt computere, ure og smykker. Varerne er handlet mod forevisning af en ugyldig bankoverførsel, og sælgerne har derfor aldrig modtaget betaling.

»Det er en kynisk form for kriminalitet, hvor man udnytter den tillid, som andre mennesker viser. Det understreger, hvor vigtigt det er, at vi er meget påpasselige med at udlevere personlige oplysninger. Hvis man har den mindste fornemmelse af, der foregår noget tvivlsomt, så er det en god idé at få undersøgt nærmere, hvem man er i dialog med og måske helt afbryde kontakten,« siger vicepolitiinspektør Peter Reisz.

Den 29-årige mand bliver fremstillet i grundlovsforhør tirsdag.