En 29-årig kvinde er søndag eftermiddag hastet på Odense Universitetshospital efter en alvorlig ulykke ved Rosengårdcentret.

Her sad hun på en bænk, da en bil pludseligt kom kørende direkte mod hende.

Ikke længe efter landede en anmeldelse ved Fyns Politi. En kvinde var fastklemt under en bil, lød det. Og ved ankomst til stedet måtte patruljer konstatere, at den var god nok, oplyser vagtchef Peter Vestergaard til B.T.

Straks påbegyndte arbejdet med at hjælpe kvinden, og så snart hun var fri, blev hun kørt mod OUH til behandling.

For nuværende beskrives hendes tilstand som 'alvorligt tilskadekommen', oplyser Peter Vestergaard.

Føreren af den bil, der ramte kvinden, bliver ligeledes tilset på OUH.

»Der er intet, der tyder på, at han skulle have gjort det med vilje. Det kan være et ildebefindende, der er årsag til ulykken,« fortæller vagtchefen.

Han uddyber, at vidner har fortalt, at de så bilen køre ind i en rundkørsel, hvorefter føreren mistede herredømmet og kørte ind i kvinden.

»En bilinspektør er nu på sagen og skal undersøge stedet og bilen. Derudover afhører vi vidner, ligesom vi også skal afhøre kvinden på et tidspunkt,« siger Peter Vestergaard.