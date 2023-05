En 29-årig kvinde fra Viborg er lørdag aften blevet dræbt i en alvorlig trafikulykke på Løgstørvej nord for Viborg.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi til B.T.

»Anmeldelse kom ind via 112 klokken, Vi fik et opkald klokken 19.14 om, at der er sket et alvorligt trafikuheld med to personbiler, der er stødt sammen,« siger vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Andreas Bang Andersen.

Han fortsætter:

»Vi er derude med redningsberedskabet kort eftter. En kvindelig fører af en personbil - hun er 29 år og kommer fra Viborg - er kørt af Hovedgaden fra Skals og er kørt ud til Løgstørveh for at foretage et venstresving. Og her overser hun en personbil, der kommer kørende i nordlig retning ad Løgstørvej. I det hun kører ud, kører hun ud lige foran den bil, uden at overholde sin vigepligt og så brager den bil ind i siden af hendes bil.«

Da lægen og ambulancen kommer frem, erklærer lægen den 29-årige kvinde død på stedet, oplyser vagtchefen.

»Vi har underrettet familien om dødsfaldet,« siger Andreas Bang Andersen.

Den unge kvinde havde ingen børn.

I den anden bil kørte en mor og far med deres to børn.

»De er allesammen kørt til skadestuetjek op Viborg Sygehus,« siger Andreas Bang Andersen.

Opdateres...