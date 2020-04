En 29-årige kvinde er mandag morgen brændt inde i en lejlighed i Silkeborg.

Branden opstod i et lejlighedskompleks på Vestergade i byen og fem beboere måtte evakueres.

Det oplyser vagtchef Allan Riis fra Midt- og Vestjyllands Politi til TV 2.

Kvinden overlede desværre ikke.

Politiet modtog anmeldelsen om brand klokken 07.08, som var opstået over en Fakta-butik. Politiet har lige nu teknikere og efterforskere på stedet for at klarlægge årsagen til branden.

Vagtchefen oplyser, at alle sager med en indebrændt perosn opfattet som mistænkelige.

De pårørende til kvinden er underrettet.

