Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En oktobernat sidste år fik en 28-årig kvinde uventet og uhyggeligt besøg. En tyv var sneget sig ind ad en ulåst dør, og snart overfaldt han kvinden, der blev truet til at udlevere 1400 kroner.

Nu er den uvelkomne gæst blevet idømt en benhård straf. Syv års ubetinget fængsel.

Således har Retten i Holstebro tirsdag fundet den 29-årige Mads Egebjerg Johansen skyldig i både hjemmerøveri og voldtægtsforsøg. En dom, som han ankede på stedet, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

For nok erkendte han i retten, at han havde været i kvindens hjem for at skaffe penge til stoffer. Men han nægtede, at han skulle have forsøgt at voldtage hende, ligesom han fastholdt, at det ikke havde været planen, at hans uvelkomne visit skulle udvikle sig til et røveri.

Kalenderen viste 8. oktober, da den 29-årige mand kort efter midnat sneg sig ind i kvindens hus – et helt tilfældigt hus på hans vej.

Under hans besøg skulle han ifølge dommen have forsøgt at forgribe sig på kvinden. Men det blev ved forsøget, for kvinden kæmpede sig fri, oplyser senioranklager Flemming Hother til B.T. og tilføjer, at manden hele tiden har afvist, at hans besøg skulle have haft seksuelt islæt.

Manden tog efter overfaldet benene på nakken og flygtede fra stedet, men med hjælp fra videoovervågning fra området kom politiet hurtigt på sporet af ham.

To dage senere blev han anholdt.

Han har frem mod retssagen siddet varetægtsfængslet, og det vil han blive ved med frem til ankesagen, oplyser Flemming Hother, der er tilfreds med dagens dom:

»Der er tale om et egentligt hjemmerøveri og et forsøg på overfaldsvoldtægt i kvindens eget hjem. Det er en meget alvorlig sag, og det mener jeg også, straffen afspejler.«