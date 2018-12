En 29-årig mand blev søndag formiddag slemt forbrændt, da han tændte et kanonslag i den bil, han selv sad som passager i.

Manden er blevet fløjet til Rigshospitalet.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Til B.T. fortæller politikredsens vagtchef - Ole Aamann - at den 29-årige mand sad i bilen sammen med en kammerat, da det skete.

»Under kørslen tændte han et kanonslag, som så sprængte inde i kabinen med det samme. Der gik ild i bilen, og han (den 29-årige, red.) fik forbrændinger flere steder på kroppen,« forklarer vagtchefen.

Kammeraten - som sad bag rattet - slap tilsyneladende uskadt fra det.

Den 29-åriges nærmere tilstand er ukendt.

»Jeg kan ikke sige mere, end at man vurderede, at han havde så svære forbrændinger, at han blev nødt til at blive fløjet til Rigshospitalet,« siger Ole Aamann.

Det vides heller ikke, hvorfor den 29-årige valgte at tænde et kanonslag inde i bilen.

»Det er der næppe nogen god forklaring på,« lyder det fra vagtchefen.

Politiet fik anmeldelsen om sagen klokken 09:20.

Ulykken skete på Trekanten i den østlige del af Vojens. Den 29-årige mand er fra byen.