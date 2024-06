En dommer i Roskilde har varetægtsfængslet en mand, som sigtes for flere krænkelser og et seksuelt overgreb.

En 29-årig mand fra Nordsjælland mistænkes for at have krænket flere kvinder på gaden. Han skal også have forsøgt at voldtage en pige og have begået et seksuelt overgreb på en kvinde.

Torsdag blev han varetægtsfængslet i sagen. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Allerede mandag blev manden fremstillet i grundlovsforhør for første gang. Men her fandt retten kun grundlag for at opretholde anholdelsen i tre døgn.

Torsdag besluttede dommeren så, at der var grundlag for varetægtsfængsling i foreløbigt fire uger.

Den 29-årige mand sigtes for i alt otte forhold.

En af sigtelserne går på voldtægtsforsøg. Han sigtes for den 24. maj om aftenen på stranden i Greve at have grebet fat i en 14-årig pige, der kæmpede imod og lykkedes med at flygte ud i havet.

Politiet mener også, at manden har udsat en 19-kvinde for voldtægt ved andet seksuelt forhold 28. april. Det skal være sket ved Greve Marina, hvor manden ifølge politiet væltede kvinden omkuld og gav hende flere lussinger.

Han er desuden tiltalt for blufærdighedskrænkelse, fordi politiet mener, at han 4. februar har blottet sig og onaneret foran en kvinde, som han holdt fast i, på Sydhavn Station i København.

Dertil er han tiltalt for fem krænkelser, der har fundet sted flere forskellige steder i København. Det gælder blandt andet berøring af forskellige kvinder.

Det er uvist, hvordan den mistænkte forholder sig til sigtelserne. Grundlovsforhøret foregik for lukkede døre.

Han valgte ikke at kære fængslingen til landsretten.

/ritzau/