En 29-årig mand er blevet tiltalt for en alvorlig trafikulykke på Amager i december, hvor en treårig pige efterfølgende døde.

Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Anklager Emilie Jønsson udtaler i meddelelsen, at sagens alvor gør, at den er rejst som en nævningesag.

- Tiltalepunkterne dækker over et kort og alvorligt hændelsesforløb. Jeg har vurderet, at der foreligger særligt skærpende omstændigheder i forbindelse med trafikdrabet, som dermed omfattes af strafskærpelserne fra 2021 vedrørende vanvidskørsel, siger hun.

Straffesag bliver som udgangspunkt vurderet af et nævningeting, når anklagemyndigheden vil kræve den tiltalte idømt mindst fire års fængsel.

Ulykken var en højresvingsulykke. Manden var ifølge politiet påvirket af stoffet THC - som er det aktive stof i cannabis - imens han kørte.

Han er konkret tiltalt for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder.

I pressemeddelelsen skriver politiet også, at manden kørte væk fra ulykken, og at han kørte hen over et fortov.

Pigen blev påkørt i krydset mellem Holmbladsgade og Hessensgade.

I forbindelse med ulykken oplyste Københavns Politi, at manden havde kørt i en varevogn.

Manden blev anholdt kort efter ulykken, hvor han blev fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet.

Ved grundlovsforhøret nægtede han sig skyldig ifølge TV2 og B.T.

Når sagen skal for retten, bliver det ved Københavns Byret.

Her har retten endnu ikke berammet sagen ifølge politiets pressemeddelelse.

