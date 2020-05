En 29-årig mand fra Aarhus-bydelen Højbjerg er onsdag i en domsmandsret ved Retten i Aarhus blevet dømt til anbringelse på en lukket psykiatrisk afdeling på ubestemt tid.

Manden dræbte sin mor og sin morfar med brug af dels en økse, dels en kniv, mens han var psykotisk og sindssyg.

Det uhyggelige dobbeltdrab skete 24. april 2019 omkring klokken 21 i hans 92-årige morfars seniorbolig i Højagerparken i Sabro vest for Aarhus.

Under retsmødet tirsdag kom det frem, at morfaren blev dræbt med mindst 16 slag med en økse og adskillige knivlæsioner.

Moderen til den tiltalte blev dræbt med minimum 22 slag med en økse.

Da den tiltalte blev afhørt tirsdag, svarede han beredvilligt, men med meget lav stemmeføring på specialanklager Birgitte Ernsts spørgsmål. Han fortalte, at han i tiden omkring gerningstidspunktet havde mange tvangstanker.

»Jeg var begyndt at tænke, at virkeligheden ikke var virkelig. At mit liv var et spil. Spillet gik ud på, at jeg skulle slå min morfar ihjel. Det var en kontrakt med staten,« forklarede han stille.

Motivet for at slå morfaren ihjel var, forklarede den tiltalte, at han på daværende tidspunkt tænkte, at den gamle mand så ville genopstå og dermed få mulighed for at få et nyt liv.

Både den tiltaltes forsvarer, Henrik Fibiger Hansen, og specialanklager Birgitte Ernst var på forhånd enige om, at sanktionen til den 29-årige nu dømte skulle være en anbringelsesdom.

Han har lige siden grundlovsforhøret dagen efter de voldsomme drab været varetægtsfængslet i surrogat på en psykiatrisk afdeling.