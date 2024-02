En 22-årig mand har meldt sig selv til politiet i forbindelse med et drab begået på et hotel i Brøndby.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

I starten af januar blev den 22-årige varetægtsfængslet in absentia for et drab begået på et hotelværelse i Brøndby.

Her mistede en 29-årig polsk mand livet.

Den 22-årig anholdte er sammen med en 30-årig mand mistænkt for drabet.

Politiet leder fortsat efter den 30-årige.

»Vi vil endnu en gang opfodre den 30-årige til at melde sig - alt andet er bare at trække pinen ud,« siger vicepolitiinspektør Charlotte Skovby.

Senere onsdag bliver den 22-årige fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Glostrup.

Det foregår klokken 09.15, hvor anklagemyndigheden vil begære lukkede døre.

