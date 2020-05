En 29-årig mand fra Højbjerg er ved Retten i Aarhus blevet idømt anbringelse uden længstetid for at have slået sin mor og morfar ihjel.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

'Om aftenen den 24. april kørte den 29-årige til sin 92-årige morfars hjem i Sabro, hvor hans 61-årige mor var på besøg. På stedet fandt han en økse og en kniv,' lyder det i pressemeddelelsen.

'Inde i boligen overfaldt den 29-årige både moren og morfaren og dræbte dem med flere slag med øksen og stik med kniven. En sosu-hjælper ankom kort efter til stedet, da han var blevet tilkaldt via den 92-åriges alarm til hjemmeplejen. Da han gennem vinduet så en blodig økse ligge på gulvet, alarmerede han politiet.'

Umiddelbart efter blev den 29-årige anholdt, mens han gik rundt i nærheden af morfarens hjem. Han havde blod fra ofrene på sig og virkede forvirret og usammenhængende.

Anbringelsesdom Ved en anbringelsesdom bliver den dømte tvangsanbragt på en psykiatrisk institution eller afdeling, hvor der er konstant overvågning af vedkommende. Det er en læge, der vurderer hvilken behandling den dømte skal have. Anbringelsen er uden længstetid, og den kan kun ændres eller ophæves af retten. Kilde: Østjyllands Politi

Efterfølgende blev manden varetægtsfængslet i surrogat på en psykiatrisk afdeling, og i den mentalerklæring, der blev foretaget efterfølgende, konkluderer Retslægerådet, at den 29-årige er sindssyg og dermed ikke egnet til en fængselsstraf.

»Den 29-årige havde intet rationelt motiv til de meget voldsomme drab, han begik, og han husker kun brudstykker af episoden. Retslægerådet vurderer, at der er risiko for, at han kan begå lignende kriminalitet igen, så jeg er tilfreds med, at han fik en anbringelsesdom uden længstetid, » siger senioranklager Birgitte Ernst.

Den 29-årige erkendte forholdet i retten, oplyser Østjyllands Politi.