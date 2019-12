Julemiddagen bliver næppe helt så hyggelig for en familie i Ringsted.

En 29-årig mand har nemlig misbrugt sine forældres NemID og er blevet dømt for det i Retten i Roskilde.

Seks gange brugte den 29-årige sine forældres NemID til at optage dyre lån eller trække beløb fra deres bankkonti. Det skriver sn.dk.

Sagen blev anmeldt til Midt- og Vestsjællands Politi af hans mor i 2017.

Der er dermed mere end to år siden, at den blev anmeldt, og af den årsag får han faktisk en billigere straf.

Sagen er nemlig druknet i politiets bunker.

Den 29-årige mand har fået en dom på tre måneders betinget fængsel.

Begrundelsen, for at den er betinget, er, at der er lagt vægt på, at sagen er gammel, og det kan man ikke laste den dømte for.