En 29-årig dansker er blevet internationalt efterlyst.

Det skriver TV2 Øst.

29-årige Malte Christensen med adresse på det sydlige Lolland er blevet internationalt efterlyst, efter at han er forsvundet under mystiske omstændigheder i den spanske storby Barcelona.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Malte Christensen var med to andre personer rejst til Barcelona for at se fodboldkampen mellem FC Barcelona og Real Madrid om lørdagen.

Men aftenen inden forsvandt han, lyder det.

»Vi er i dialog med de spanske myndigheder for at bidrage med oplysninger, der kan gøre deres arbejde nemmere,« siger politikommissær ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Joakhim Møss, til TV2 Øst.

Malte Christensen blev meldt savnet søndag.

Siden har flere familiemedlemmer ledt efter ham i Barcelona. Foreløbig uden resultat.

Hvis du har oplysninger i sagen, kan du kontakte politiet på telefon 1-1-4.