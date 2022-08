Lyt til artiklen

Under den spanske sommersol drønede en bil med dansk nummerplade og tre passagerer af samme nationalitet en julidag i år af sted, da de pludselig blev bedt om at holde ind til siden.

Her blev passagererne mødt af mænd i gule veste, grønne T-shirt og sorte kasketter. Og for én af dem kan netop det møde få store konsekvenser.

I anledning af den portugisiske Boom-festival havde de spanske naboers politienhed Civilgarden nemlig taget opstilling på vejene for at udføre kontroller.

Og i den danske bil, der blev stoppet nær Moraleja i Cáceres-regionen, var der fangst. Narkofangst. Det oplyser Civilgardens presseenhed til B.T.

Kontrollen fandt sted 29. juli, og her vakte en skuldertaske hurtigt de spanske betjentes interesse. Ikke uden grund, viste det sig.

Tasken indeholdt foruden walkie-talkier, 550 euro, en vægt og flere poser fyldt med hvidt pulver.

36 doser kokain, 60 doser ketamin, 0,5 gram MDMA samt et gram marihuana blev således beslaglagt. En dosis svarer til omtrent ét gram eller det, der også kan omtales som en 'streg', oplyser Civilgarden til B.T.

Konfronteret med fundet skulle en af bilens passagerer – en 29-årig mand – ifølge Civilgarden have erklæret, at han var stoffernes ejermand.

Han blev derfor sigtet for narkohandel, afhørt og fremstillet for retten.

Efterfølgende er han dog blevet løsladt, oplyser Civilgarden, der fortsætter efterforskningen med henblik på at stille den 29-årige for retten.

I forbindelse med sagen har B.T. været i kontakt med Udenrigsministeriets Borgerservice, der oplyser følgende:

»Udenrigsministeriets Borgerservice kan bekræfte, at en dansk statsborger blev anholdt 29. juli 2022 i Spanien. Vi har tavshedspligt i personsager og kan ikke bidrage med yderligere oplysninger.«

Skulle den 29-årige dansker blive kendt skyldig i narkohandel, vil han blive straffet med både fængsel og en bøde. Størrelsen på begge afhænger af stoffernes karakter, oplyser Civilgarden:

Handel med hårde stoffer – eksempelvis kokain – koster mellem tre og seks års fængsel samt en bøde på størrelse med det tredobbelte af den fundne narkos værdi.

Strafferammen for handel med mindre hårde stoffer som hash ligger på et til tre års fængsel og en bøde på størrelse med det dobbelte af fundets værdi.

Der kan dog være både formildende og skærpende omstændigheder i den type sager, lyder det fra den spanske politienhed.