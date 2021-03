En mand betalte tre piger på 15, 16 og 17 år for sex eller andet seksuelt forhold. Han får betinget dom.

En 29-årig mand fra Randers er mandag dømt for at have betalt flere piger under 18 år for at have sex med ham.

Dommen lyder på otte måneders betinget fængsel. En betinget dom betyder, at den i udgangspunktet ikke skal afsones.

Han skal dog gennemføre 150 timers samfundstjeneste. Desuden er han idømt et besøgs- og kontaktforbud, der gælder i fem år. Det betyder, at han ikke må få besøg af børn under 18 år, der ikke er ledsaget af en voksen, eller tage kontakt til børn, han ikke kender.

Den nu 29-årige mand fik for nogle år siden kontakt til flere piger via internettet, og han har under retssagen selv betegnet det som en form for sugardating, oplyser Østjyllands Politi i en nyhed om dommen.

Manden har forklaret, at betalingen var fra cirka 300 og 1300 kroner. Den var kun for pigernes selskab og ikke for sex, lød det.

Han er dog dømt for i fem tilfælde at have betalt for sex eller andet seksuelt forhold med tre forskellige piger, der da var 15, 16 og 17 år. Han forsøgte også at betale sig til sex med endnu en mindreårig pige.

Det skete i en periode fra oktober 2016 til maj 2018, hvor den dømte selv var mellem 25 og 27 år.

Specialanklager Jesper Rubow forklarer, at det afgørende er, om der er betaling for sex med personer under 18 år, for det er strafbart.

- Retten vurderede - ligesom anklagemyndigheden - at der i denne sag var tale om betaling for sex, og derfor kan det ikke bare kaldes sugardating, siger anklageren i politiets meddelelse.

Foruden betalingen for sex er manden dømt for syv forhold om blufærdighedskrænkelse. Han filmede de tre piger og fire andre piger, mens de havde sex med ham.

I de fleste af tilfældene havde de sex i mandens bil forskellige steder i Østjylland.

- Det var tydeligt, at det havde påvirket pigerne meget, at de, uden de vidste det, var blevet filmet under de seksuelle udfoldelser, siger Jesper Rubow.

Manden er også dømt for at have gemt optagelserne, hvoraf flere er karakteriseret som børneporno, da flere af pigerne var under 18 år.

Han har desuden været i besiddelse af andre børnepornografiske billeder og videoer fra 2011 af tre piger på 14-16 år. Pigerne havde sendt billederne i tro på, at han kunne opfylde deres modeldrømme.

Manden overvejer nu, om han vil anke dommen, der også indebærer, at han skal betale erstatning til pigerne.

/ritzau/