En 29-årig mand er blevet anholdt og sigtet for voldtægt, voldtægtsforsøg og blufærdighedskrænkelse.

Retten i Roskilde valgte mandag at opretholde anholdelsen af en 29-årig mand fra Nordsjælland i tre døgn. Han er sigtet for voldtægt og voldtægtsforsøg.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse tirsdag formiddag.

Den 29-årige mand er sigtet for tre forhold, der strækker sig fra februar til maj, lyder det i pressemeddelelsen.

Det seneste forhold fandt ifølge politiet sted 24. maj om aftenen på stranden i Greve. Her skal han have grebet fat i en 14-årig pige, der kæmpede imod og lykkedes med at flygte ud i havet.

Manden er sigtet for voldtægtsforsøg i forbindelse med dette forhold.

Politiet mener, at manden har udsat en 19-kvinde for voldtægt ved andet seksuelt forhold 28. april. Det skal være sket ved Greve Marina, hvor manden ifølge politiet væltede kvinden omkuld og gav hende flere lussinger.

Han er desuden tiltalt for blufærdighedskrænkelse, fordi politiet mener, at han 4. februar har blottet sig og onaneret foran en kvinde, som han holdt fast i, på Sydhavn Station i København.

- Vi mener, at der er sammenhæng mellem de sager, vi har arbejdet med, og så er det ud fra et signalement, der går igen og så den lidt specielle adfærd, som har drevet os til at anholde ham, siger politiinspektør Brian Bang Rasmussen om anholdelsen af den 29-årige.

Han siger, at en del af arbejdet med sagen er at finde ud af, om den 29-årige kan knyttes til andre uopklarede sager.

- Men lige nu handler det om at styrke mistankegrundlaget, på de sager vi har på nuværende tidspunkt, siger han.

/ritzau/