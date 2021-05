En 29-årig mand er tirsdag blevet anholdt og sigtet for blandt andet voldtægt, blufærdighedskrænkelse og ulovlig tvang, efter en gruppe på 60 unge kvinder og piger har anmeldt ham.

Ifølge B.T.s oplysninger er der tale om 29-årige Mikkel, hvis fulde navn er redaktionen bekendt.

I december 2020 fortalte Mikkel til B.T., hvordan han følte sig jaget vildt på sociale medier af folk, der anklagede ham for at have krænket dem selv og andre.

I den forbindelse stod flere kvinder frem og fortalte om ubehagelige oplevelser med ham. Ligesom B.T. kunne fortælle, at Mikkel tidligere er dømt for at have haft andet seksuelt forhold end samleje med et barn under 15 år. Pigen var 12 år, og det skete i 2017.

Her besøger Mikkel B.T.s redaktionslokaler, da vi lavede et interview med ham. Foto: Trina Nielsen Vis mere Her besøger Mikkel B.T.s redaktionslokaler, da vi lavede et interview med ham. Foto: Trina Nielsen

»Der venter stadig en omfattende efterforskning i forlængelse af de mange anmeldelser, og flere sigtelser kan følge,« skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

I en kommende dokumentarserie på Discovery+ ‘F**k ikke med piger’ fortæller flere af kvinderne om deres oplevelser med 29-årige Mikkel.

Dokumentaren beskriver, hvordan kvinderne og de unge piger har oplevet, at han har stalket og truet dem. Flere fortæller også, at han har begået vold og seksuelle overgreb mod dem.

»Jeg er bundet. Jeg hænger fra en hems, og så bliver jeg voldtaget. Han vidste godt, at jeg var 14 år,« siger Cille, der medvirker i dokumentarserien.

Kvinderne har allieret sig med to bistandsadvokater, og det har tirsdag ført til, at Mikkel er blevet anholdt af Københavns Politi.

Flere af sagerne er forældede, da han tilsyneladende har været på spil i mange år. Men pigernes forklaringer underbygger hinanden, og derfor er det vigtigt, at politiet ser på sagerne som en samlet sag Tobias Grotkjær Elmstrøm, advokat

»Det er en lavine. Der kommer den ene sag efter den anden med det samme mønster. Når man taler med en pige, så kender de også en pige, og det bliver bare ved. Udfordringen er blandt andet, at flere af pigerne mangler beviser,« siger advokat Tobias Grotkjær Elmstrøm i en pressemeddelelse sendt ud af Discovery+.

»Flere af sagerne er forældede, da han tilsyneladende har været på spil i mange år. Men pigernes forklaringer underbygger hinanden, og derfor er det vigtigt, at politiet ser på sagerne som en samlet sag,« fortsætter han.

Den 29-årige bliver fremstillet i grundlovsforhør onsdag i Dommervagten i Københavns Byret.

Her vil anklagemyndigheden anmode retten om lukkede døre af hensyn til den videre efterforskning, skriver politiet.

B.T. har været i kontakt med Københavns Politi, der ikke kan udtale sig om den sigtedes identitet.