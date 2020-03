Manden, der i forvejen har en behandlingsdom, har erkendt, at han står bag to bombetrusler mod biler.

Forsvarets bomberyddere har tirsdag været i arbejde to steder i landet efter bombetrusler, som begge steder viste sig at være falsk alarm.

Tirsdag eftermiddag oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse, at en 29-årig mand er blevet anholdt på Østfalster i forbindelse med truslerne.

- Den anholdte har i forvejen en dom om behandling og vil nu blive anbragt på en sikret institution, hedder det i pressemeddelelsen.

Manden har erkendt de faktiske omstændigheder.

Truslerne rettede sig mod to biler - en på en parkeringsplads ved Herlev Hospital og en i Assens ved Mariager.

Tirsdag formiddag oplyste Københavns Vestegns Politi, at man var til stede på parkeringspladsen ved Herlev Hospital på grund af et "mistænkeligt forhold".

Siden oplyste politiet, at der var tale om en bombetrussel mod en bil, og kort før middag kunne politiet på Twitter oplyse, at der var tale om en "falsk trussel".

I Assens ved Mariager blev der fra et ukendt telefonnummer ringet til en kvinde. En mand i den anden ende af røret truede med at sprænge en bombe under hendes bil.

I en pressemeddelelse tirsdag eftermiddag udtaler Mads Hessellund, der er vagtchef ved Nordjyllands Politi:

- Vi tager ingen chancer og anmodede derfor også om assistance fra Forsvarets ammunitionsrydningstjeneste, som efter grundige undersøgelser med blandt andet sprængstofhunde konkluderede, at der ikke var anbragt hverken eksplosiver eller andet under den forurettedes bil.

Forsvarets ammunitionsrydningstjeneste, også kaldet EOD, er specialiseret i at håndtere ammunition og sprængstof og i at uskadeliggøre sprængfarlige genstande.

Bomberydderne råder blandt andet over en fjernstyret robot, der i folkemunde er kendt under navnet "Rullemarie". Robotten bruges til at analysere og uskadeliggøre mistænkelige genstande.

Og netop Rullemarie blev tirsdag taget i brug ved Herlev Hospital. Det viser billeder fra stedet.

