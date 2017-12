28 personer i Nivåhøj i Nivå fik forstyrret nattesøvnen natten til mandag, da de blev vækket af blå blink og sirener.

»Der var en grim, generende lugt, så vi var nødt til at evakuere,« siger Søren Bjørnestad, vagtchef ved Nordsjællands Politi, til Ekstra Bladet.

Klik her og se mere tv fra Localeyes.dk

De blev omkring 05.30 undersøgt af en læge, men ingen havde lidt overlast. Han forklarer, at der både var rigeligt med politi, lægeambulancer og brandvæsen til stede. Derudover var et hold af folk med ekspertise i farlige kemiske stoffer tilkaldt.

Myndighederne luftede ud i opgangen og undersøgt den ubehagelige lugt, men foreløbigt er der ikke mistanke om, at der sket noget kriminelt.

»Vi hælder til at tro, at nogen har hældt kemikalier i et afløb for at rense afløbet. Kemikalierne kan også være løbet op igennem lejligheden, men en omgang kraftig afløbsrens vil kunne forklare noget af det her,« siger vagtchefen.

Det er dog ikke lykkedes for myndighederne at fastslå, hvem der i første omgang slog alarm, da meldingen kom via alarmcentralen.