Minister bør tage affære, mener fagbevægelse. Nær Rødbyhavn har politiet foretaget mange anholdelser.

På Lolland har politiet tirsdag anholdt 28 personer for ulovligt arbejde.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse tirsdag. Aktionen har fundet sted ved Rødbyhavn, oplyser politiet.

Nyheden har fået fagbevægelsen til at reagere. Bygge-, Anlægs- og Trækartellet (BAT Kartellet) beder i en pressemeddelelse transportminister Benny Engelbrecht (S) om at tage affære.

Angiveligt arbejdede de anholdte på russiske slæbebåde, som bruges til at bugsere pramme med materiel til anlægsarbejdet til en kommende Femern-forbindelse.

Politiets aktion bør få "alle alarmklokker til at ringe hos bygherren Femern A/S og dens ejer, den danske stat", hedder det fra BAT Kartellet.

Konsortiet Fehmarn Belt Contractors, FBC, står for projektet.

BAT Kartellet forventer, at ministeren og bygherren "gør det helt klart for FBC, som har hyret den russiske underentreprenør og de illegale arbejdstagere, at lignende tilfælde vil få tungtvejende konsekvenser for det videre samarbejde".

Tirsdag formiddag skriver politiet, at der "foreløbigt" er foretaget de 28 anholdelser.

Yderligere detaljer ønsker man ikke umiddelbart at frigive.

De nævnte slæbebåde har været i gang i længere tid, oplyser næstformand for 3F Lolland Bjarne Jensen til TV2 Øst.

Sidste år arrangerede en række fagforbund en demonstration vendt mod Fehmarn Belt Contractors. Her krævede man indgåelse af overenskomst og ordentlige arbejdstider, har Fagbladet 3F tidligere skrevet.

/ritzau/