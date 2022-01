Han nåede bogstaveligt talt kun lige at lande i Danmark, før han tirsdag eftermiddag blev anholdt.

Onsdag formiddag bliver den 28-årige mand så fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Glostrup. Sigtet for at have været en del af den skudepisode, der i starten af december kostede en 17-årig bulgarsk statsborger livet.

Yderligere to blev såret, da der 3. december blev åbnet ild ved en frisørsalon i Rødovre. Mens den ene blev skudt i hånden, var den anden i et par dage i livsfare.

»Efterforskningen fortsætter med uformindsket styrke, og vi kan ikke udelukke, at der kan komme flere anholdelser i sagen,« siger vicepolitiinspektør Peter Malmose i en pressemeddelelse.

To andre sidder allerede anholdt i sagen. En mand på 29 og en på 34 år.

De blev 22. december varetægtsfængslet, hvor de foruden sigtelserne om drab og drabsforsøg også blev sigtet for ulovlig våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder.

Grundlovsforhøret foregik da bag lukkede døre, og det samme vil onsdagens grundlovsforhør med den 28-årige gøre, hvis det står til anklagemyndigheden.

Af samme årsag holder politiet foreløbigt detaljer fra efterforskningen tæt på kroppen.

Tidligere er det dog meldt ud, at skudepisoden kan have forbindelse til den verserende konflikt mellem et kriminelt svensk netværk kaldet Söderkulla og den københavnske bandegruppering NNV – en forkortelse af Nørrebro/Nordvest.

I retsbogen fra grundlovsforhøret 22. december fremgik det således, at den ene sigtede har tæt tilknytning til NNV, mens den anden under grundlovsforhøret forklarede, at han kendte personer fra grupperingen.

Ligeledes kom det under grundlovsforhøret frem, at der er sammenhæng mellem skyderiet i frisørsalonen og et drab begået dagen forinden.

Her blev en 27-årig mand, som ifølge B.T.s oplysninger var medlem af NNV, skudt i ryggen på hjørnet af Nørrebrogade og Sorgenfrigade, mens en anden ukendt person nåede at løbe fra stedet. Skudepisoden fik dødelig udgang for førstnævnte.

Her bliver en person ført væk af politiet

Seks personer – heriblandt i hvert fald én svensker – er efterfølgende blevet sigtet i den sag.

Som led i den verserende konflikt har politiet siden 3. december haft indført visitationszoner på både Vestegnen og i hovedstadskommunen.

Tirsdag besluttede politidirektøren for Københavns Vestegns Politi at forlænge zonerne, der dækker dele af Gladsaxe, Rødovre og Herlev, frem til 1. februar.

Dette på baggrund af en vurdering fra Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter. Herfra lyder det, at konflikten stadig er en realitet. Og at der altså fortsat er risiko for flere voldelige episoder.

