Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Et voldsomt skænderi tirsdag morgen stak yderligere af, da politiet mødte op på adressen ved Hobro.

Her var en 28-årig polsk mand i gang med at jagte sin bror rundt på matriklen, og derudover havde han tændt bål og var i gang med at brænde tøj af, skriver Nordjyske.

I første omgang fik politiet talt den 28-årige mand, der stod med en stor pind, til ro og slukket bålet.

Men da ordensmagten ville gennemsøge huset for tilskadekomne, tændtes den polske mands raseri igen, fortæller politiassistent Anders Kammer til lokalmediet.

Han blokerede for betjentene på vej til huset, spyttede efter dem og truede deres børn.

»Han truede kollegerne med at opsøge deres børn og slå dem ihjel,« fortæller Anders Kammer til Nordjyske.

Manden blev anholdt og afhørt på politistationen i Aalborg. Han er løsladt med en sigtelse for vold mod politiet og trusler mod politiet.