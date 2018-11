En 28-årig mand fra Hadsund er søndag eftermiddag blevet varetægtsfængslet sigtet for drab og usømmelig omgang med lig. Han nægter sig skyldig.

Manden blev anholdt kl. 04.51 søndag morgen i færd med noget, der kunne tyde på, at han ville partere liget i sin garage.

Det oplyser Niels Kronborg, der er vicepolitiinspektør ved Nordjyllands Politi.

»Jeg kan ikke sige så meget andet end, at der er nogle skader på liget, som kunne tyde på det (partering, red.) Men han er ikke kommet så langt med det,« understreger Nils Kronborg over for B.T.



Henter kort...

Politiet kan på nuværende tidspunkt ikke sige noget om kvindens identitet, da familien endnu ikke er underrettet.

»Jeg kan fortælle, at hun er 40 år, men jeg vil ikke kommentere, om hun er fra lokalområdet,« lyder det fra vicepolitiinspektøren.

Politiet fik anmeldelsen ind kl. 04.20 søndag morgen fra et vidne, der havde set noget. Hvad ønsker politiet ikke uddybe.

Det var anmeldelsen, der fik politiet til at rykke ud, og kl. 04.51 fandt de den 28-årige mand og liget af den 40-årige kvinde.

Den 28-årige er ifølge Nils Kronborg ikke »superkriminel«, men han vil ikke kommentere yderligere på, hvem den unge mand er, eller om der står andet i hans generalieblad.

Ifølge TV 2 Nord var den 28-årige mand klædt i sort med sorte klipklapper på fødderne, og under retsmødet - som blev lukket for offentligheden - svarede han tydeligt på spørgsmål om navn og fødselsdato, inden han nægtede sig skyldig i sigtelserne.